Martínez lembra que prioridade com Chile é "ganhar uma equipa"

"O resultado dos jogos amigáveis não é o número final do marcador. É o aspeto do trabalho e ganhar informação sobre os aspetos que temos de alterar para melhor a equipa. O foco não é ganhar, é melhorar a equipa. Depois disso, sim vamos tentar ganhar, mas isso não é a prioridade", afirmou Roberto Martínez, acrescentado que vai fazer o maior número de substituições.

O técnico de 52 anos, que falava aos jornalistas no Estádio Nacional, em Oeiras, na conferência de antevisão da partida com os chilenos, explicou que este particular servirá sobretudo para preparar o jogo com a Colômbia no próximo Campeonato do Mundo.

"Os adversários que vamos enfrentar agora já têm parecenças com o que vamos encontrar no Mundial. O Chile tem aspetos de combate e do futebol sul-americano parecidos com a Colômbia, aspetos de intensidade e dinâmica", referiu.

Martínez mostrou-se muito satisfeito com a primeira semana de trabalho, e com a dinâmica imposta pelos jogadores durante os treinos, salientando que Portugal vai ao Mundial2026 para ganhar, mas também para jogar bem.

"O importante, claro, é ganhar, mas a nossa equipa, com as opções que temos, se jogarmos bem, então ficamos de certeza sempre mais perto de ganhar. E queremos ganhar bem", disse.

Roberto Martínez foi ainda confrontado sobre as recentes declarações do selecionador argentino, Lionel Scaloni, em que admitiu que todas as decisões passavam por Lionel Messi, e foi questionado se tal situação também acontece com Cristiano Ronaldo na equipa das `quinas`.

"Nós trabalhamos de forma diferente", frisou.

O Portugal-Chile está agendado para sábado, às 18:45, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.