Martingo orgulhoso com a prata no Europeu sub-20 de andebol

“(A medalha de prata) sem dúvida que é grande motivo de orgulho. É evidente que não era a medalha que, depois do percurso que fizemos, queríamos e que achamos que merecíamos. De qualquer maneira a Espanha foi melhor do que nós”, disse.



Carlos Martingo endereçou os parabéns à Espanha e a todos os jogadores portugueses, que o deixaram orgulhoso do trabalho que fizeram neste campeonato, e não duvida que estes jovens ajudarão a seleção principal a estar no maior patamar mundial.



“Sabemos que o principal objetivo das seleções de formação é poderem fornecer jogadores para a equipa principal, prepará-los para estarem aptos a competir e habituados a competir contra as melhores equipas do mundo, e ganhar – que é o que tem acontecido”, adiantou.



O técnico nacional disse ter a certeza de que alguns destes atletas terão a oportunidade, a curto/médio prazo, de poder integrar a seleção principal.



“Penso que seguimos o nosso caminho e que iremos continuar a seguir. Estamos plenamente conscientes e confiantes no processo que estamos a realizar, que irá continuar a trazer frutos para a equipa sénior”, considerou.



Portugal falhou a conquista do inédito título europeu de sub-20 de andebol ao perder por 35-31 com a Espanha, em Celje, na Eslovénia, numa partida em que não conseguiu manter os níveis exibicionais que até então tinha apresentado.



A seleção lusa, que na "main round" (fase principal) tinha vencido a Espanha (38-37), chegou invicta à final, com seis vitórias e um empate, mas no decisivo duelo ibérico atuou uns furos abaixo do seu potencial, pecando na eficácia.



Ricardo Brandão foi considerado o melhor pivô desta edição do Europeu, dois anos depois de Martim Costa e Francisco Costa terem arrecadado a distinção de melhores laterais da competição, que foi disputada em solo português.