Numa equipa inteiramente transalpina, Mariani terá como assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, e como quarto árbitro Giovanni Auroldi. Aleandro Di Paolo será o videoárbitro, com Daniele Paterna a auxiliar.



Portugal está no segundo lugar do Grupo 1, com os mesmos três pontos do líder, a Polónia, após derrotar a Croácia, por 2-1, na primeira jornada. A Escócia, que perdeu com os polacos por 3-2, está em terceiro.



O Portugal-Escócia está marcado para domingo, às 19h45, no Estádio da Luz.