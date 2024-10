Mundiais de ciclismo de pista arrancam com cinco portugueses

Com cinco ciclistas em ação, incluindo o campeão olímpico Rui Oliveira,, que volta a receber os Mundiais, numa edição pós-Jogos que aumenta a imprevisibilidade.Na despedida do ciclista dinamarquês Michael Morkov, que soma quatro títulos mundiais e um olímpico,, após uma virose que o afastou do Europeu de estrada,, uma prova que lhe tem dado muitos motivos para sorrir e que, em 2020, em Berlim, lhe deu a primeira de duas medalhas de bronze em Mundiais.A ciclista da Moçarria, de 25 anos, somou depois outro bronze em 2022, no omnium que a levou aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e Paris2024, e o scratch é a corrida em que foi campeã da Europa, em 2023, e em que teve outro bronze num Europeu, em 2019.Até aqui, Portugal soma seis medalhas em Mundiais de elite: o ouro de Iúri Leitão no omnium em 2023, depois da prata na eliminação em 2021, duas de ‘Tata’ Martins, e outras duas, na perseguição individual, para Ivo Oliveira.