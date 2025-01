Mundial de andebol. Portugal ambicioso defronta o Brasil

Na jornada inaugural do Grupo E, Portugal venceu os Estados Unidos, por 30-21, e o Brasil impôs-se de forma surpreendente à teoricamente favorita coanfitriã Noruega, por 29-26, pelo que arrancam ambos para a segunda ronda com dois pontos.





Os "heróis do mar", pese embora o primeiro triunfo em solo norueguês, têm tido um trajeto marcado por algumas contrariedades: Miguel Martins foi suspenso provisoriamente devido a uma substância proibida num teste antidoping, enquanto Alexandre Cavalcanti ficou de fora do primeiro embate, depois de ter contraído uma pequena lesão em Rio Maior. Fica a dúvida se o seu regresso será neste encontro de elevada importância.





Esta acaba por ser uma partida especial para muitos dos jogadores presentes nas duas seleções. No último embate entre as equipas, no Mundial 2023, o Brasil conseguiu empatar o jogo no último segundo, após uma decisão bastante polémica com recurso às imagens do vídeoárbitro. Agora, os lusitanos querem arrecadar o segundo desfecho positivo desta caminhada, porém, a tarefa está longe de ser fácil.





A vitória neste jogo, na Unity Arena, em Oslo, vale o apuramento imediato e, previsivelmente, vantagem para a fase seguinte, para a qual seguem os três primeiros, com os pontos que conseguirem face aos outros apurados.



Na "main round", o Grupo E, do qual devem "cair" os Estados Unidos, que hoje defrontam a Noruega, cruza com o F, que integra as seleções de Espanha, medalha de bronze no Mundial2023 e nos Jogos Olímpicos Paris2024, Suécia, bronze no Euro2024, Japão e Chile - os dois primeiros apuram-se para os ‘quartos’.



O encontro realiza-se na Unity Arena, em Oslo, a partir das 18:00 locais (17h00 em Lisboa).