Mundial2022. Bruno Fernandes vê a seleção em forma

Foto: José Sena Goulão-Lusa

Bruno Fernandes fez esta quarta-feira a antevisão do Portugal-Gana, jogo de estreia da Seleção Nacional no Mundial'22 agendado para quinta-feira às 16h00, no Estádio 974. A seleção do Gana, a sua forma física e o “dossier” Cristiano Ronaldo foram temas abordados.