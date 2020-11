Mundial2022. FIFA confirma Portugal no pote 1 no sorteio de qualificação

As 55 seleções europeias serão distribuídas em seis potes, sendo posteriormente sorteadas em cinco grupos de seis equipas e outros cinco grupos de cinco formações, com jogos a disputar em casa e fora, entre março e novembro de 2021.Destas 12 equipas presentes nos "play-offs", que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.Ao contrário do apuramento europeu, as qualificações continentais em África, na Ásia e na América do Sul já arrancaram.



- Configuração dos potes no sorteio da fase de qualificação europeia para o Mundial2022:



Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.Suíça, País da Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia.Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia.Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo.Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.