Neto quer Portugal intenso no Mundial feminino de futebol

A equipa lusa foi integrada no Grupo E da competição, juntamente com Estados Unidos, atual detentor do título mundial, Países Baixos, último finalista vencido, e Vietname, que se estreia na prova, num grupo que o treinador reconheceu "ser difícil", embora demonstrando ambição.”, partilhou.Na preparação para esse torneio, Portugal tem, em abril, dois jogos, frente a País de Gales e Japão, que, segundo o técnico, servirão para “avaliar o estado da equipa e perceber como está a preparação”.”, perspetivou.Apesar dos adversários de peso nesta fase final do Mundial2023, Francisco Neto lembrou a evolução do futebol feminino em Portugal, garantindo que a seleção nacional tem, agora, mais argumentos para disputar estes grandes torneios.”, partilhou.O selecionador nacional, que terça-feira participou no fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Viana do Castelo, mostrou satisfação por haver “cada vez mais jogadoras com contratos profissionais nos clubes", apontando que tal tem gerado atletas mais “competentes e competitivas”.", apontou.O Mundial2023 vai decorrer entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.