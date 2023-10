Números e Curiosidades - Bósnia-Portugal

- 6 - Vai ser o 6.º confronto na história frente à Bósnia.- 12 – Vamos voltar a defrontar a Bósnia na casa deles… 12 anos depois. (última vez tinha sido em 2011, empate 0-0)- 4 – Vai ser o 4.º jogo em fases de apuramento para Europeus. (depois do play off de qualificação para o Euro 2012 e do primeiro jogo já desta qualificação em casa)- 0 – As derrotas de Portugal frente à Bósnia. (5 jogos – 4 vitórias e 1 empate)- 11 – Os golos marcados à Bósnia nos 5 jogos já realizados.- 2 – Os golos da Bósnia a Portugal nos 5 jogos.- 0 – Os golos da Bósnia em casa frente a Portugal.1.º – Hélder Postiga – 2 golos



- Ronaldo – 2 golos



- Bruno Fernandes – 2 golos



3ºs – Miguel Veloso – 1 golo



- Raul Meireles – 1 golo



- Bruno Alves – 1 golo



- Nani – 1 golo



- Bernardo Silva – 1 golo



Notas sobre o adversário:



- 7 – Os 7 jogos realizados neste ano, 3 vitórias, 4 derrotas.



- 4 – Últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas.



- 10 – Já não empatam há 10 jogos.



- 10 – E nos últimos 10 jogos… 5 vitórias e 5 derrotas.



Seleção de Portugal:



- 670 – Vai ser o jogo 670 de sempre de Portugal.



- 202 – Ronaldo tem 202 jogos com a camisola da seleção (nenhum jogador do Mundo chegou aos 200 jogos).



- 10 – Foi há 10 meses a última derrota da seleção, foi no Mundial 2022 frente a Marrocos.



Séries atuais:



- 7 - Portugal vem de 7 jogos consecutivos a vencer.



- 0 – As derrotas de Martinez pela seleção.



- 27 – Os golos marcados por Portugal nos últimos 7 jogos.



- 17 – Martinez – 17 vitórias em 17 jogos nos apuramentos. (10 pela Bélgica)



Já estamos apurados:



- 8 – Vai ser o 8.º Europeu consecutivo para Portugal. (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024)



- 9 – Vai ser a nona presença de Portugal em europeus.



- 13 – Vai ser a 13.ª presença consecutiva em fases finais de Mundiais ou Europeus. (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024)



- 0 – Portugal nunca falhou nenhuma fase final neste século.