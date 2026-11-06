Os escolhidos de Jesus para iniciar a era pós-Ronaldo

Relativamente à primeira convocatória de Jorge Jesus como Selecionador, deixam de constar os nomes de Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo e surgem os de Alberto Costa, António Silva, Rodrigo Mora, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda e Gustavo Varela.





Confira as escolhas de Jesus para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e com o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4 da Liga das Nações, divulgadas ao início da tarde em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras:





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