Seleção Nacional
Liga das Nacões
Os escolhidos de Jesus para iniciar a era pós-Ronaldo
O Selecionador Nacional revelou sete novidades entre os convocados de Portugal para os últimos dois jogos na fase de qualificação da Liga das Nações, uma lista alargada de 25 para 28 jogadores face à anterior e em que se destacam a ausência do nome de Cristiano Ronaldo, que ontem renunciou à Seleção, e duas estreias absolutas: Alberto Costa e Gustavo Varela.
Relativamente à primeira convocatória de Jorge Jesus como Selecionador, deixam de constar os nomes de Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo e surgem os de Alberto Costa, António Silva, Rodrigo Mora, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda e Gustavo Varela.
Confira as escolhas de Jesus para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e com o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4 da Liga das Nações, divulgadas ao início da tarde em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras:
Guarda-redes
Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares;
Defesas
Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Nuno Tavares;
Médios
João Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Trincão, Bruno Fernandes;
Avançados
Carlos Forbs, João Félix, Rafael Leão, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.