Paçó e Lúcio Rocha estreiam-se na seleção de futsal

O guardião é irmão gémeo de Tomás Paçó, igualmente chamado por Jorge Braz, sendo ambos jogadores do Sporting, enquanto Lúcio Rocha, do Benfica, estreia-se depois de ter sido eleito o melhor jogador do Europeu de sub-19, que Portugal venceu.



A seleção das quinas, atual campeã mundial e bicampeã europeia, vai defrontar a Finlândia (casa) e a Geórgia (fora) na quinta e sexta e última jornadas da ronda de elite, bastando a Portugal uma vitória para garantir a liderança do Grupo E e apuramento direto para o Mundial.



Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.



Portugal lidera com 12 pontos, seguido da Geórgia, com sete, da Finlândia, com quatro, e da Arménia, sem qualquer ponto.



O jogo diante dos finlandeses está agendado para 15 de dezembro, às 19h30, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, e a visita à Geórgia, a Tbilissi, em 20 de dezembro, às 18h00 locais (14h00 em Lisboa).



Lista de 16 convocados:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia/Esp), André Correia (Leões Porto Salvo) e Bernardo Paçó (Sporting).



- Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona/Esp) e Tomás Paçó (Sporting).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).



- Universal: Erick (FC Barcelona/Esp).



- Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Diogo Santos (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica) e Lúcio Rocha (Benfica).



- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).