Palhinha volta a estar ausente do treino da seleção

O médio do Bayern Munique já tinha na quarta-feira estado ausente devido a problemas físicos e hoje fez apenas tratamento, falhando assim a última sessão de Portugal antes do encontro da quinta e penúltima jornada do grupo A1.



Durante os primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os 21 jogadores de campo que estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez fizeram apenas aquecimento, primeiro sem e depois com bola, num dia em que a temperatura baixou bastante na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Como é habitual, durante este período, os três guarda-redes trabalharam à parte do restante grupo.



Após o almoço, a comitiva lusa viaja até ao Porto e, às 19h30, no Estádio do Dragão, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro em conferência de imprensa.



Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de novembro, às 19h45 em Lisboa.



O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.