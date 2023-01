Paulo Fonseca diz ser o momento de todos estarem com Roberto Martínez

“Neste momento, não é fácil para a federação portuguesa escolher um selecionador, o presidente [Fernando Gomes] escolheu Roberto Martínez e penso que todos os portugueses devem estar com o novo treinador”, justificou Paulo Fonseca.



O técnico português falava em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo do Lille no terreno do Brest, na quarta-feira, garantindo também que o novo selecionador nacional passa a ser o seu treinador”



“Hoje ele é o meu treinador, estou com o Roberto [Martínez]”, apontou Paulo Fonseca.



Roberto Martínez foi apresentado na segunda-feira como sucessor de Fernando Santos para os próximos quatro anos, tornando-se o terceiro estrangeiro a comandar a formação das ‘quinas’, depois dos brasileiros Otto Glória (1983) e Luiz Felipe Scolari (2002-2008).



O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a seleção da Bélgica a seguir à eliminação na fase de grupos do Mundial2022, em 01 de dezembro de 2022, no Qatar, terminando um percurso de mais de seis anos com os ‘diabos vermelhos’, iniciado em agosto de 2016.