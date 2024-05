Portugal adianta-se à Bósnia e Herzegovina no apuramento para Mundial de andebol

Depois de fazer o 2–1 por Pedro Portela, aos seis minutos, num arranque de jogo com poucos golos, a equipa das 'quinas' liderou o marcador até ao último segundo, face à superioridade na defesa e à prontidão a anular as tentativas balcânicas de reação, antes de cimentar a vantagem nos 15 minutos finais, fase em que o capitão Rui Silva se destacou com quatro golos.No duelo da segunda mão, agendado para domingo, na cidade bósnia de Tuzla, o conjunto às ordens do selecionador Paulo Jorge Pereira parte com uma confortável vantagem de 10 golos, estndo assim próxima de garantir o terceiro apuramento consecutivo para um Mundial e o sexto da sua história.Perante mais de um milhar de espetadores no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, em Guimarães, a seleção portuguesa cedeu pouco espaço aos ataques balcânicos, ‘tapou’ os caminhos da baliza a defender num sistema 6x0 e aproveitou vários contra‐ataques para cimentar a vantagem ao longo dos primeiros 30 minutos.Mais eficaz a partir da ala direita do que da esquerda, Portugal começou a distanciar‐se no ‘marcador’ com golos do ponta Pedro Portela e do lateral Salvador Salvador, e melhorou no jogo interior com as entradas do pivô Victor Iturriza e do central Rui Silva, antes de António Areia, também ponta‐direita, igualar Pedro Portela como melhor marcador luso na primeira parte, com três golos.Depois dos recorrentes obstáculos para atirar à baliza portuguesa, a Bósnia‐Herzegovina beneficiou das combinações a partir da direita entre Milan Vuksic, o melhor marcador da partida, com sete golos, Pavle Pavlovic e Senjamin Buric e converteu três livres de sete metros para conter a vantagem portuguesa, de quatro golos ao intervalo.O ritmo do encontro caiu no arranque da segunda parte, com três golos para cada lado e vários ataques falhados pelo meio, antes de a equipa lusa, por vezes oscilante na sua prestação ofensiva, crescer rumo à melhor fase no último quarto de hora, com o entendimento entre os elementos interiores, nomeadamente Rui Silva e Joaquim Nazaré, a valer inúmeros espaços entre a defesa contrária que ditam uma vantagem mais robusta, antes de Pedro Portela fechar as contas com dois livres de sete metros.Jogo no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, em Guimarães.Portugal – Bósnia e Herzegovina, 29-19.Ao intervalo: 14-10.Sob arbitragem de Marion Kull e de Alvar Tint, da Estónia, as equipas alinharam e marcaram:- Portugal (29): Gustavo Capdeville (gr), Pedro Portela (5), Joaquim Nazaré (2) Salvador Salvador (4), Alexandre Cavalcanti (1), Luís Frade (3) e Diogo Branquinho. Jogaram ainda: Miguel Martins (1), Victor Iturriza (2), António Areia (3), Leonel Fernandes, Manuel Gaspar (gr), Rui Silva (5), Fábio Magalhães (1), Gonçalo Vieira e João Gomes (2).Selecionador: Paulo Jorge Pereira.- Bósnia‐Herzegovina (19): Benjamin Buric (gr), Ibrahim Haseljic (1), Luka Knezevic, Marko Panic, Mislav Grgic (1), Marko Majstorovic (1) e Senjamin Buric (1). Jogaram ainda: Milan Vuksic (7), Mirco Herceg (4), Dejan Malinovic, Pavle Petrovic (3), Adin Faljic, Harun Hodzic (gr), Adi Mehmedcehajic, Nemanja Pestic (1).Treinador: Damir Doborac.Marcha no marcador: 1-1 (05 minutos), 4-2 (10), 7-4 (15), 10-6 (20), 12-9 (25), 14-10 (intervalo), 16-12 (35), 17-13 (40), 20-15 (45), 24-16 (50), 27-18 (55) e 29-19 (resultado final).Assistência: cerca de 1.500 espetadores.