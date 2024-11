Portugal apenas jogou uma vez na Croácia e venceu

Em 1996, na cidade inglesa de Nottingham, a seleção lusa chegou ao encontro da terceira ronda da fase de grupos do Euro1996 a precisar de empatar, perante uns croatas que, já apurados, pouparam vários jogadores para os quartos de final.



Luís Figo e João Vieira Pinto, na primeira parte, e o suplente Domingos Paciência, na segunda, selaram o triunfo dos comandados de António Oliveira por claros 3-0.



Portugal cairia nos quartos de final, vítima de um "chapéu" do checo Karel Poborsky (0-1), que viria a jogar no Benfica, enquanto a Croácia, na sua primeira fase final pós-Jugoslávia, tombou na mesma fase, perante a Alemanha (1-2).



Duas décadas mais tarde, o jogo foi disputado na cidade francesa de Lens e foi o primeiro a eliminar para as duas equipas no Europeu de 2016, nos oitavos de final.



Um golo de Ricardo Quaresma, já na parte final do prolongamento, aos 117 minutos, valeu um triunfo por 1-0 a Portugal, que viria a conquistar a prova, numa final face à anfitriã França decidida no tempo extra (1-0) pelo ‘herói’ Éder.



Nos noves embates, os números indicam um domínio da seleção portuguesa perante os croatas, reforçado no último encontro, em setembro, na primeira jornada do grupo A1 da Liga das Nações, com um triunfo por 2-1, na Luz, com golos de Cristiano Ronaldo e dois de Dalot, num na baliza certa, outro na errada.Aliás, em jogos oficiais, Portugal tem mesmo um registo perfeito com cinco vitórias em cinco encontros, incluindo triunfos no Campeonato da Europa de 2016, em França (1-0 após prolongamento, nos oitavos de final), isto depois de as duas nações já se terem encontrado nesta mesma prova, mas 1996, no seu primeiro duelo de sempre, este também com sucesso luso (3-0, na fase de grupos).