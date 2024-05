Portugal bate Inglaterra e fica a um passo dos quartos do Euro sub-17

A equipa portuguesa adiantou-se por Rodrigo Mora, aos 34 minutos, mas a Inglaterra ainda igualou antes do intervalo, através de Mikey Moore, aos 43, Portugal entrou da melhor maneira na segunda metade, com Rodrigo Mora a 'bisar', aos 48, e Gabriel Silva, aos 64, e Afonso Patrão, aos 68, a sentenciarem o triunfo luso.



Apesar de um resultado algo pesado para a seleção inglesa, Portugal foi superior a longo do jogo, durante o qual o talento do tridente Rodrigo Mora, Cardoso Varela, ambos do FC Porto, e Geovany Quenda, do Sporting, fez a diferença.



Os dois portistas ‘fabricaram’ o primeiro golo, aos 34 minutos, com Mora a receber um passe de Varela, a rodar e enquadrar-se com a baliza para aplicar um remate à entrada da área, que não deu hipóteses ao guarda-redes inglês.



A Inglaterra empatou perto do intervalo, aos 43 minutos, por Mikey Moore, mas Portugal marcou logo no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, na sequência de uma grande jogada de Cardoso Varela, que ofereceu o segundo golo a Rodrigo Mora. O mesmo Varela, aos 64, voltou a oferecer o golo, mas desta feita a oferta recaiu no ponta de lança Gabriel Silva.



Com o jogo na mão, Portugal ainda chegou ao quarto golo, aos 68 minutos, pelo avançado do Sporting de Braga Afonso Patrão, que tinha entrado um minuto antes e marcou na primeira vez que tocou na bola.



Com esta vitória, a segunda no torneio, a seleção lusa ficou a um empate na última jornada frente à França para garantir o primeiro lugar e o apuramento para os quartos de final.



A terceira e derradeira jornada do grupo D disputa-se na segunda-feira, com os jogos Portugal-França e Inglaterra-Espanha, em Larnaca, Chipre.



Jogo no Estádio Ammochostos Epistrofi, em Larnaca.



Portugal-Inglaterra, 4-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Rodrigo Mora, 34 minutos.



1-1, Mikey Moore, 43.



2-1, Rodrigo Mora, 48.



3-1, Gabriel Silva, 64.



4-1, Afonso Patrão, 68.



Equipas:



- Portugal: Diogo Ferreira, Duarte Soares (Edgar Mota, 79), Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha, David Daiber, João Simões (Afonso Meireles, 67), Rodrigo Mora, Geovany Quenda (Tiago Ferreira, 79), Gabriel Silva (Afonso Patrão, 67) e Cardoso Varela (João Trovisco, 75).



Selecionador: João Santos.



- Inglaterra: Spike Brits, Leo Shahar, Kian Noble, Samuel Amissah, Mikey Moore (Christian Dunbar-McDonald, 85), Divine Mukasa, Ollie Harrison, Christopher Rigg (Callum Olusesi, 70), Christian McFarlane (Harry Amass, 70), Ethan Nwaneri (Jack Fletcher, 70) e Shumaira Mheuka (Baylee Dipepa, 62).



Selecionador: Greg Lincoln.



Árbitro: Menelaos Antoniou (Chipre).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Duarte Soares (74).