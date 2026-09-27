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Portugal com vitória sofrida na Noruega
A seleção portuguesa venceu este domingo na Noruega, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, e assumiu a liderança isolada do agrupamento.
A equipa comandada por Jorge Jesus entrou em campo com várias novidades no onze, incluindo a titularidade de Gonçalo Ramos e a permanência de Cristiano Ronaldo no banco. Nos instantes iniciais, o jogo mostrou-se muito tático, com Portugal a assumir temporariamente o controlo da posse de bola.
A eficácia da equipa das 'quinas' ditou regras logo aos 17 minutos. Numa excelente combinação ofensiva, Pedro Neto serviu João Félix, que finalizou com classe para bater o guarda-redes Orjan Nyland e inaugurar o marcador.
A partir do golo português, a Noruega subiu as linhas sob a batuta de Martin Odegaard e começou a sufocar a defesa de Portugal. Valeu a exibição de Diogo Costa, que assinou três excelentes defesas, a mais flagrante já em tempo de compensação, ao travar um cabeceamento de Erling Haaland.
Logo no início do segundo tempo, aos 50 minutos, Haaland restabeleceu a igualdade para a Noruega. Na sequência de um livre direto perigoso cobrado por Martin Odegaard, Diogo Costa ainda defendeu, mas o instinto matador do avançado do City aproveitou a recarga para empurrar para o fundo das redes.
Contudo, a festa nas bancadas de Oslo durou pouco. Portugal aproveitou uma falha clamorosa do guarda-redes Orjan Nyland. Gonçalo Ramos recuperou a bola e, com um chapéu perfeito e de belo efeito, devolveu a vantagem à formação portuguesa.
Pouco depois Gonçalo Ramos voltou a introduzir a bola na baliza norueguesa, mas após uma longa análise do VAR o golo acabou anulado por fora de jogo.
Na reta final, a Noruega carregou com tudo em busca do empate. Apesar da forte pressão norueguesa, a coesão defensiva da seleção nacional segurou os três pontos.
Nesta primeira janela de qualificação, a formação das 'quinas' defronta agora a Dinamarca na quinta-feira, em Copenhaga, enfrentando depois a Noruega, em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.
A eficácia da equipa das 'quinas' ditou regras logo aos 17 minutos. Numa excelente combinação ofensiva, Pedro Neto serviu João Félix, que finalizou com classe para bater o guarda-redes Orjan Nyland e inaugurar o marcador.
A partir do golo português, a Noruega subiu as linhas sob a batuta de Martin Odegaard e começou a sufocar a defesa de Portugal. Valeu a exibição de Diogo Costa, que assinou três excelentes defesas, a mais flagrante já em tempo de compensação, ao travar um cabeceamento de Erling Haaland.
Logo no início do segundo tempo, aos 50 minutos, Haaland restabeleceu a igualdade para a Noruega. Na sequência de um livre direto perigoso cobrado por Martin Odegaard, Diogo Costa ainda defendeu, mas o instinto matador do avançado do City aproveitou a recarga para empurrar para o fundo das redes.
Contudo, a festa nas bancadas de Oslo durou pouco. Portugal aproveitou uma falha clamorosa do guarda-redes Orjan Nyland. Gonçalo Ramos recuperou a bola e, com um chapéu perfeito e de belo efeito, devolveu a vantagem à formação portuguesa.
Pouco depois Gonçalo Ramos voltou a introduzir a bola na baliza norueguesa, mas após uma longa análise do VAR o golo acabou anulado por fora de jogo.
Na reta final, a Noruega carregou com tudo em busca do empate. Apesar da forte pressão norueguesa, a coesão defensiva da seleção nacional segurou os três pontos.
Nesta primeira janela de qualificação, a formação das 'quinas' defronta agora a Dinamarca na quinta-feira, em Copenhaga, enfrentando depois a Noruega, em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.