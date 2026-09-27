Portugal com vitória sofrida na Noruega

A equipa comandada por Jorge Jesus entrou em campo com várias novidades no onze, incluindo a titularidade de Gonçalo Ramos e a permanência de Cristiano Ronaldo no banco. Nos instantes iniciais, o jogo mostrou-se muito tático, com Portugal a assumir temporariamente o controlo da posse de bola.A eficácia da equipa das 'quinas' ditou regras logo aos 17 minutos. Numa excelente combinação ofensiva, Pedro Neto serviu João Félix, que finalizou com classe para bater o guarda-redes Orjan Nyland e inaugurar o marcador.A partir do golo português, a Noruega subiu as linhas sob a batuta de Martin Odegaard e começou a sufocar a defesa de Portugal. Valeu a exibição de Diogo Costa, que assinou três excelentes defesas, a mais flagrante já em tempo de compensação, ao travar um cabeceamento de Erling Haaland.Logo no início do segundo tempo, aos 50 minutos, Haaland restabeleceu a igualdade para a Noruega. Na sequência de um livre direto perigoso cobrado por Martin Odegaard, Diogo Costa ainda defendeu, mas o instinto matador do avançado do City aproveitou a recarga para empurrar para o fundo das redes.Contudo, a festa nas bancadas de Oslo durou pouco. Portugal aproveitou uma falha clamorosa do guarda-redes Orjan Nyland. Gonçalo Ramos recuperou a bola e, com um chapéu perfeito e de belo efeito, devolveu a vantagem à formação portuguesa.Pouco depois Gonçalo Ramos voltou a introduzir a bola na baliza norueguesa, mas após uma longa análise do VAR o golo acabou anulado por fora de jogo.Na reta final, a Noruega carregou com tudo em busca do empate. Apesar da forte pressão norueguesa, a coesão defensiva da seleção nacional segurou os três pontos.Nesta primeira janela de qualificação, a formação das 'quinas' defronta agora a Dinamarca na quinta-feira, em Copenhaga, enfrentando depois a Noruega, em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.