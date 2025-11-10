Portugal começa a preparar visita à República da Irlanda que pode dar apuramento

A seleção nacional, que termina o Grupo F depois no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, frente à Arménia, tem o primeiro treino agendado para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, em Oeiras, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



O avançado Carlos Forbs, do Club Brugge, é a grande surpresa nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, numa lista de 26 jogadores em que não faz parte Nuno Mendes, lesionado.



Pedro Gonçalves e Pedro Neto ainda foram chamados pelo técnico espanhol, mas acabaram ambos por ser dispensados no domingo devido a problemas físicos.



Em contrapartida, o lateral João Cancelo e o médio João Neves estão de regresso depois de terem falhado o estágio de outubro por causa também de lesões. Portugal defronta a República da Irlanda na quinta-feira, às 19h45, e um triunfo em Dublin garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.



O apuramento, o nono da história de Portugal para um Campeonato do Mundo, já podia ter acontecido em outubro, caso tivesse vencido a Hungria, mas a seleção nacional acabou por ceder um empate (2-2) nos descontos, no Estádio José Alvalade.



Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).



- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).



- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).