Portugal conhece adversárias na Liga das Nações feminina

As jornadas um e dois realizam-se entre 19 e 26 de fevereiro de 2025, com a terceira e quarta rondas a disputarem-se entre 2 e 8 de abril, ao passo que as derradeiras duas jornadas vão acontecer entre 28 de maio e 03 de junho.A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada ‘poule’ a avançarem para a fase final.Os dois primeiros classificados asseguram a permanência na Liga, com efeitos na fase de qualificação europeia para o Mundial de 2027, no Brasil.Os terceiros colocados defrontam os segundos da Liga B, ficando na Liga A quem sair vencedor, enquanto o último posicionado é despromovido à Liga B.O sorteio da fase final vai acontecer, novamente, em Nyon, em 6 de junho de 2025. As meias-finais realizam-se entre 22 e 28 de outubro e o jogo de atribuição do terceiro lugar, disputado em dois jogos, entre 26 de novembro e 2 de dezembro.