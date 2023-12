Portugal conquista Winter Futsal Cup

Depois de ter vencido a Espanha no primeiro jogo no desempate por penáltis (3-1), somando dois pontos, Portugal voltou a vencer, conquistando assim o troféu em disputa.No jogo de quarta-feira, Portugal entrou mais forte e, aproveitando alguns erros adversários e explorando bem as bolas paradas, chegou aos 3-0 nos primeiros quatro minutos.Bruno Soares (dois minutos), Raul Moreira (três) e Bruno Maior (quatro) fizeram os três primeiros golos lusos, tendo a França reagido e reduzido por Lahcen Asname (nove).Na segunda metade, a equipa das quinas entrou novamente muito forte e Pedro Santos (21) fechou a contagem.