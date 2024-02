Portugal defronta Croácia, Polónia e Escócia Grupo A1 da Liga das Nações 2024/25

A fase de grupos realiza-se em jornadas duplas, entre 05 e 10 de setembro, 10 e 15 de outubro e 14 e 19 de novembro, com os dois primeiros classificados a seguirem para os `quartos`, a duas mãos, de 20 a 25 de março de 2025, o terceiro para um `play-off` com um segundo da Liga B e o quarto a ser relegado à `segunda divisão`.

A `final four` da quarta edição da Liga das Nações, prova já conquistada por Portugal (2018/19), França (2020/21) e Espanha (2022/23), realiza-se de 04 a 08 de junho.

Liga das Nações: Composição dos grupos

Liga A



Grupo A1



Croácia, Portugal, Polónia, Escócia



Grupo A2



Itália, Bélgica, França, Israel



Grupo A3



Países Baixos, Hungria, Alemanha, Bósnia-Herzegovina



Grupo A4



Espanha, Dinamarca, Suíça, Sérvia



Liga B



Grupo B1



República Checa, Ucrânia, Albânia, Geórgia



Grupo B2



Inglaterra, Finlândia, República da Irlanda, Grécia



Grupo B3



Áustria, Noruega, Eslovénia, Cazaquistão



Grupo B4



País de Gales, Islândia, Montenegro, Turquia



Liga C



Grupo C1



Suécia, Azerbaijão, Eslováquia, Estónia



Grupo C2



Roménia, Kosovo, Chipre, Lituânia/Gibraltar



Grupo C3



Luxemburgo, Bulgária, Irlanda do Norte, Bielorrússia



Grupo C4



Arménia, Ilhas Faroé, Macedónia do Norte, Letónia



Liga D



Grupo D1



Lituânia/Gilbraltar, São Marino, Liechtenstein



Grupo D2



Moldova, Malta, Andorra