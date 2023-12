Portugal desce ao 21.º lugar do ranking feminino da FIFA

Depois de subir do 30.º até ao 19.º lugar, Portugal cai na tabela pela primeira vez desde que baixou de 29.º para 30.º em 17 de junho de 2022, face aos maus resultados averbados no Grupo 2 da Liga A da primeira edição da Liga das Nações.



A formação comandada por Francisco Neto somou uma vitória, na receção à Noruega (3-2), e cinco derrotas, duas com a França (0-2 fora e 0-1 em casa), outras tantas com a Áustria (ambas por 1-2) e uma com as nórdicas (0-4 fora), o que lhe custou a descida de divisão, para a Liga B.



Desta forma, a formação das quinas saiu do top 20, no qual ingressara pela primeira vez em 25 de agosto, mas para o seu segundo melhor registo de sempre, o 21.º posto, que já ocupara nas atualizações de 24 de março e 9 de junho.



Portugal foi ultrapassado pela Coreia do Norte, uma das seis nações que entrou pela primeira vez no ranking – para um total de 192, um recorde -, logo para a nona posição, e a Coreia do Sul, que manteve o 20.º posto.



Na frente da tabela, o grande destaque é a ascensão da Espanha, que se torna apenas a quarta seleção a liderar o ranking feminino, depois de Estados Unidos, Alemanha e Suécia, que era a anterior comandante e caiu para o quinto posto.



As espanholas, que bateram por duas vezes as suecas na Liga das Nações (3-2 fora e 5-3 em casa), são secundadas por Estados Unidos (segundo lugar) e França (terceiro), que também subiram uma posição, e a Inglaterra, estável no quarto.



Atrás das suecas, completam o top 10 a Alemanha (sexto lugar), os Países Baixos (sétimo), o Japão (oitavo), a Coreia do Norte (nono), que desalojou o Brasil (11.º), e o Canada (10.º).



A próxima atualização do ranking feminino da FIFA está prevista para março de 2024.