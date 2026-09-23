Portugal faz o último treino antes do duelo com o País de Gales

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Na terça-feira, Jorge Jesus contou com todos os 25 jogadores chamados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva, as quatro novidades nos escolhidos do treinador de 72 anos.



Antes, às 15:30, na FPF Arena, local em que está a decorrer o Portugal Football Summit, Jesus e um jogador ainda a designar vão fazer em conferência de imprensa a antevisão do duelo com os galeses.



Portugal inicia a ‘era’ Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira ‘janela’ de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.



Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.



Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das ‘quinas’ voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.



