Portugal inicia defesa da Liga das Nações em Alvalade





(Com Lusa)

O recinto ‘leonino’ acolhe o primeiro jogo da equipa das ‘quinas’ como anfitriã, frente aos galeses, em 24 de setembro, às 19:45, seguindo-se, três dias depois, a deslocação à Noruega, em 27 de setembro.Na terceira jornada do Grupo A4, Portugal joga na Dinamarca, em 01 de outubro, antes de receber a seleção norueguesa, no dia 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, também às 19:45.Portugal, já vencedor da edição inaugural da competição, em 2019, é o atual detentor do troféu, depois de derrotar na final da edição passada a Espanha, por 5-4 nas grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.