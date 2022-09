Portugal. Pepe dispensado da Seleção Nacional

Numa nota publicada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol foi anunciado que Pepe foi dispensado dos trabalhos da equipa portuguesa, devido a problemas físicos





Portugal está a realizar, na Cidade do Futebol, a preparação para os jogos com a Chéquia e a Espanha, da fase de grupos da Liga das Nações.





"Pepe foi dispensado da Seleção Nacional pelo que não vai disputar os jogos da Liga das Nações que Portugal realiza com a Chéquia e a Espanha. O defesa central foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e dispensado do estágio da Seleção por motivos de ordem física".





É a terceira baixa na Seleção Nacional depois da renúncia de Rafa Silva e da lesão de Raphael Guerreiro, com Gonçalo Ramos e Mário Rui a serem chamados a integrar os trabalhos da equipa liderada por Fernando Santos.





Portugal procura nova qualificação para a final four da Liga das Nações. Depois de ter vencido a primeira edição da prova em 2019, a Seleção necessita de vitórias frente à Chéquia e à líder Espanha para vencer o grupo em que está inserida.







As partidas jogam-se no próximo sábado, na Chéquia, e na terça-feira, com a Espanha, em Braga.