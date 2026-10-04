Portugal pode garantir `quartos` em pleno caso Ronaldo

O Estádio do Dragão vai servir de palco para o primeiro jogo da seleção nacional em casa depois de Ronaldo ter abandonado o estágio ainda em Copenhaga, na última quarta-feira, alegadamente em ‘choque’ com o selecionador Jorge Jesus.



Frente aos noruegueses, na quarta jornada do Grupo A4, o empate basta a Portugal para carimbar a passagem aos ‘quartos’ da Liga das Nações, mas as atenções vão também estar viradas para as bancadas, em que a reação dos adeptos será uma incógnita.



24 horas depois do capitão Cristiano Ronaldo ter decidido, por iniciativa própria, abandonar os trabalhos da seleção nacional, a equipa de Jorge Jesus acabou por vencer na Dinamarca, por 4-2.



Portugal manteve assim o seu arranque totalmente triunfante na Liga das Nações e na ‘era’ Jesus, já depois de ter vencido na estreia o País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, com Ronaldo a titular, e a Noruega (2-1), em Oslo, com o avançado de 41 anos a não sair do banco de suplentes.



Naquele que será quarto jogo de Portugal em 11 dias, Jorge Jesus admitiu que terá de fazer alterações no ‘onze’ inicial, com João Félix e Francisco a estarem em dúvida e com Pedro Neto, titular em todos os jogos, a poder ser poupado.



Este será o terceiro duelo entre Haaland e o guarda-redes Diogo Costa em menos de um mês, já depois do FC Porto ter perdido precisamente no Dragão com o Manchester City (2-0), com um ‘bis’ do avançado, para a Liga dos Campeões.



Os defesas Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo estão em risco para a quinta jornada, que será em Braga perante a Dinamarca, caso vejam um cartão amarelo, tal como os médios João Palhinha, Vitinha, Bernardo Silva e Rúben Neves.



A seleção nacional, atual detentora da Liga das Nações, lidera o Grupo A4 com nove pontos, contra três da Noruega, País de Gales e Dinamarca.



Na quinta-feira, a Noruega saiu derrotada de Cardiff por 2-1.



O Portugal-Noruega está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.