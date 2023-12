Portugal quer qualificação perfeita para o Mundial de futsal

"Quanto mais cedo nós garantirmos a qualificação, melhor. Na nossa casa, a jogar com os nossos adeptos, melhor ainda. Temos um objetivo muito claro para este estágio: queremos chegar ao final da qualificação só com vitórias. Para isso acontecer, temos de estar a 100% já na sexta-feira e desconfiar de todos os pormenores", afirmou, na antevisão do encontro com a Finlândia.



O jogador do Sporting assegurou que Portugal estará com os níveis de concentração no máximo para o jogo com a Finlândia, marcado para sexta-feira, às 19h30, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, já com lotação esgotada.



"É uma equipa que, em termos coletivos, é muito forte e que, a nível individual, tem jogadores fisicamente robustos, o que é natural em seleções nórdicas. A Finlândia vai estar aqui para tentar roubar os primeiros pontos a Portugal nesta qualificação. Já temos experiência em jogos com eles, sabemos que temos de estar focadíssimos durante os 40 minutos de jogo. Nesta equipa não há facilitismos", referiu, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.



O ala de 34 anos lembrou ainda o encontro frente aos finlandeses em setembro, que Portugal venceu por 5-1: "O jogo não começou da melhor forma para nós. Cometemos alguns erros na pressão e eles aproveitaram muito bem. Conseguimos corrigir cedo e o resultado acabou por ser alargado. Sabemos que o jogo não foi assim tão fácil como o resultado faz transparecer. Queremos voltar dar uma boa resposta e fazer um jogo ao nível do que estamos habituados a fazer".



Futuro próximo



A seleção portuguesa, orientada por Jorge Braz, prepara, em Coimbra, os encontros com a Finlândia e Geórgia, a contar para as duas últimas jornadas da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de 2024.



Portugal lidera o Grupo E, com 12 pontos, mais três do que a Finlândia, segunda classificada, e mais nove face à Geórgia, terceira, enquanto a Arménia está na última posição, sem qualquer ponto.



A equipa das quinas está a uma vitória de garantir a presença na fase final do Mundial, que vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro do próximo ano.



Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para um play-off, de que sairão os últimos dois qualificados europeus.



Portugal venceu a última edição do Campeonato do Mundo, em 2021, ao vencer na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.