Portugal soma primeira derrota no apuramento para o Euro2025 de sub-21

Portugal esteve na frente do marcador, com um golo de Francisco Conceição, aos 30 minutos, mas Tzolis repôs a igualdade logo de seguida, aos 31, antes de Panagidis completar a reviravolta helénica, aos 50.

A seleção comandada por Rui Jorge vê, assim, chegar ao fim um percurso de 21 partidas seguidas sem qualquer derrota em fases de apuramento para campeonatos da Europa, sendo que o último desaire remontava a 11 de outubro de 2019, frente aos Países Baixos, na qualificação para o Euro2021.

Apesar da derrota, Portugal mantém-se na liderança do Grupo G, com 12 pontos, mais um do que a Grécia, segunda, com 11 em seis partidas, enquanto a Croácia, que hoje bateu a Bielorrússia por 1-0, é terceira colocada, com 10 em quatro encontros. Seguem-se Ilhas Faroé, com sete pontos, Andorra e Bielorrússia, ambas com três.