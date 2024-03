Portugal sub-21 goleia Ilhas Faroé no apuramento para o Euro2025

Depois de uma primeira parte com exibição fraca dos lusos, Fábio Silva abriu a contagem aos 52 minutos, mas a goleada só foi garantida praticamente ao ‘cair do pano’, com tentos de Carlos Borges (87), Youssef Chermiti (90+4) e Mateus Fernandes (90+7).



Portugal lidera o Grupo G da fase de apuramento para o Europeu de 2025, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11, Ilhas Faroé, com sete, e Andorra e Bielorrússia, ambos com três pontos em sete e oito jogos, respetivamente.



João Carvalho, Mateus Fernandes, Pedro Santos, Fábio Silva e Tiago Tomás foram as cinco novidades operadas por Rui Jorge em relação à derrota de novembro de 2023 na Grécia (2-1), com destaque para a renovação completa dos elementos mais ofensivos.



Portugal, em ‘4-4-2’ com losango a meio-campo, assumiu o domínio de jogo desde o minuto inicial, frente a um conjunto de cariz defensivo posicionado em ‘5-4-1’, em que estava ausente o seu melhor marcador nesta fase, Jorgen Nielsen, por castigo.



Na primeira parte, a equipa lusa voltou a evidenciar demasiada lentidão na circulação de bola, pormenor que o selecionador já tinha criticado na partida com os gregos, pelo que o ascendente claro na posse de bola teve pouca expressão no número de oportunidades criadas.



Aliás, até foram dois cortes transviados, ambos do central Borge Petersen, que causaram os primeiros momentos de emoção na partida, aos quatro e nove minutos, com o guardião Ari Petersen a evitar dois autogolos.



Nas únicas ocasiões produzidas por Portugal, Tiago Tomás e Fábio Silva remataram para defesas do guardião faroense, aos 25 e 31 minutos, respetivamente, enquanto o adversário saiu para o intervalo sem qualquer remate efetuado.



Sem mexidas para a segunda parte apesar do ‘nulo’, a equipa das ‘quinas’ conseguiu desbloquear o 0-0 aos 52 minutos, numa combinação entre a dupla de ataque: Tiago Tomás assistiu, dentro da área, para a finalização certeira de Fábio Silva, entre as pernas do guarda-redes, no seu quinto golo nesta fase de qualificação.



A formação lusa mostrava-se mais rápida a circular o esférico nesta fase e, aos 56 minutos, Oregaard evitou, em cima da linha de baliza, o ‘bis’ do avançado do Rangers, com resposta imediata de Sorensen, que aproveitou a permissividade da defesa portuguesa e obrigou João Carvalho a defesa apertada (58).



Vasco Sousa, com um excelente trabalho individual à entrada da área, rematou ligeiramente acima da barra (65), poucos minutos antes de se ter lesionado após ser abalroado por Ellingsgaard, saindo com colar cervical e diretamente de ambulância para o hospital.



Na fase final da partida, Portugal forçou a pressão sobre o último terço dos ilhéus e, aos 87 minutos, Mateus Fernandes serviu Carlos Borges para o primeiro golo do extremo do Ajax neste escalão.



A goleada solidificou-se com mais dois tentos nos descontos: Chermiti, do Everton, na estreia pelos sub-21, beneficiou de uma abordagem infantil de Petersen para fazer o 3-0 (90+4 minutos) e Mateus Fernandes fechou a contagem com um desvio fácil ao segundo poste (90+7).



A equipa das ‘quinas’ volta a jogar na próxima terça-feira, frente à Croácia (que hoje venceu Andorra por 3-0), também no Estádio de São Luís, em Faro, às 17:30.