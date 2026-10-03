Portugal treina no Dragão antes do duelo com a Noruega

Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00 no Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Na sexta-feira, o avançado João Félix realizou apenas trabalho específico, enquanto Francisco Conceição, que falhou o jogo na Dinamarca (4-2) e esteve alguns dias parado devido a lesão, regressou aos treinos, embora de forma limitada.



Antes do treino, às 17:00, também no Estádio do Dragão, o selecionador Jorge Jesus e um jogador a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro com a Noruega.



A seleção nacional, detentora do título e 100% vitoriosa na edição 2026/27 da Liga das Nações, lidera o Grupo A4 com nove pontos, contra três da Noruega, País de Gales e Dinamarca.



Na quinta-feira, a Noruega saiu derrotada de Cardiff por 2-1.



Contudo, apesar dos triunfos, o recente percurso da seleção nacional está marcado pela atitude de Cristiano Ronaldo, ainda capitão, que na quarta-feira tomou a decisão de abandonar o estágio de Portugal em Copenhaga, alegadamente em ‘choque’ com Jorge Jesus.



O Portugal-Noruega está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



A seleção nacional apenas necessita de um empate para assegurar um lugar nos quartos de final da Liga das Nações.