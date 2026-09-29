Portugal vitorioso com Jesus tenta ficar perto do apuramento em Copenhaga

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso em Copenhaga deixa Portugal com ‘pé e meio’ nos quartos de final e em excelentes condições de conquistar o grupo, que garante o estatuto de cabeça de série na próxima fase.



Contudo, a tarefa promete ser bem complicada, já que a Dinamarca segue com seis jogos oficiais sem perder em casa e sofreu apenas uma derrota no Estádio Parken, a sua habitual ‘fortaleza’, nos últimos quatro anos.



Uma das vítimas foi mesmo Portugal, em 2025, na primeira mão dos quartos de final precisamente da Liga das Nações, com um desaire por 1-0. Roberto Martínez era o selecionador luso, enquanto os dinamarqueses seguem sob o comando de Brian Riemer.



Naquele que será apenas o terceiro jogo de Jorge Jesus, a viver a sua primeira janela como selecionador nacional, Portugal chega a Copenhaga motivado com a vitória em Olso e, tudo indica, com Bruno Fernandes de volta.



O médio falhou o jogo na Noruega, devido a problemas físicos, mas tudo aponta que deverá estar em condições de defrontar a Dinamarca.



O contrário acontece com Francisco Conceição, titular na segunda jornada, com o extremo dificilmente a ter possibilidades de atuar na quinta-feira, já que saiu tocado no jogo com a Noruega e foi obrigado a parar.



Como é habitual, as atenções prometem também estar viradas para o capitão Cristiano Ronaldo, que não saiu do banco de suplentes frente à Noruega e abandonou o relvado algo insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos no estádio.



Jesus tem aqui uma decisão bem difícil para tomar, já que o regresso de Ronaldo ao ‘onze’ inicial obriga a desfazer a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, que esteve em excelente plano em Oslo e foi responsável pelos golos portugueses.



Outra questão a ter em conta são os jogadores em risco de suspensão, uma vez que dois cartões amarelos na fase de grupos obrigam a cumprir um jogo de castigo.



Os defesas Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo estão em risco, tal como os médios João Palhinha, Vitinha e Bernardo Silva.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.



Na sua equipa, os escandinavos contam com Froholdt, atual jogador do FC Porto, com Hjulmand, antigo capitão do Sporting, e o avançado Hojlund, que fez o golo que deu a tal derrota a Portugal no Parken no ano passado.



Portugal enfrenta Dinamarca de boa memória para os lusos

A seleção portuguesa de futebol vai enfrentar a Dinamarca na terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, um adversário de boa memória, que Portugal eliminou rumo ao título em 2025.



Na edição anterior da Liga das Nações, Portugal enfrentou os dinamarqueses nos quartos de final e acabou por seguir em frente na competição, apesar de ter perdido fora, no jogo da primeira mão, por 1-0.



Na segunda mão, a formação lusa venceu por 5-2, após prolongamento, e continuou em prova, acabando por conquistar o troféu pela segunda vez, depois de já ter arrebatado a primeira edição em 2019.



Antes dos duelos para a Liga das Nações, as duas seleções encontraram-se na qualificação para o Euro2016, que Portugal acabou por vencer, com a formação lusa a vencer os dois jogos, casa e fora, ambos por 1-0.



As duas seleções já se defrontaram por 18 vezes, 14 em jogos oficiais e quatro em particulares, com Portugal a ter um saldo claramente positivo, com 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas.



No entanto, das quatro derrotadas sofridas, três delas foram a jogar na Dinamarca, local onde a equipa das ‘quinas’ ganhou por quatro vezes e empatou uma nos oito jogos disputados.



As duas formações já se enfrentaram também em fases finais de grandes competições, no Euro1996 e no Euro2012, com um empate (1-1) e uma vitória lusa (3-2), respetivamente.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales está a zero. Nos primeiros dois jogos do Grupo A4, a equipa das ‘quinas’ venceu galeses (1-0) e noruegueses (2-1).



O jogo entre Dinamarca e Portugal está agendado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 horas de Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga.







