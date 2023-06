Presidente da República jantou com a seleção portuguesa de futebol

Numa nota publicada no site oficial do organismo, a FPF explicou que Marcelo Rebelo de Sousa “conviveu com os jogadores e ficou a conhecer melhor o selecionador Roberto Martínez e a sua equipa técnica”.



Na mesma nota, em fotografia, Marcelo aparece junto ao presidente da FPF, Fernando Gomes, bem como ao capitão Cristiano Ronaldo e a Pepe.



Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).



No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.



A equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugares, respetivamente.



Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.