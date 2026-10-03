Público mantém-se ao lado da seleção na ausência de Ronaldo

"A seleção vai ter o apoio de todos os portugueses como sempre teve. Por mais opiniões que se dividam, a seleção tem de agregar e unir. Não espero outra coisa no Dragão. Prevejo muito apoio”, disse à agência Lusa o antigo guarda-redes, de 44 anos e com 16 internacionalizações, de 2009 a 2018.



Portugal, detentor do troféu, pode aceder no domingo aos quartos de final da Liga das Nações, caso pontue na receção à Noruega, num encontro da quarta e antepenúltima jornada do Grupo A4 da primeira fase, com início às 19:45, no Estádio do Dragão, e sob arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



De fora das opções do selecionador Jorge Jesus está o avançado e capitão Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que deixou na quarta-feira o estágio da equipa lusa por decisão própria, na véspera da vitória na Dinamarca (4-2).



“Deus é Deus e não agradou a toda a gente. Esta situação dividiu um bocadinho as opiniões, mas o fundamental é que não afetou o grupo de trabalho, que deu uma grande resposta em Copenhaga. Acredito que o ‘míster’ e a equipa blindaram completamente o balneário, criando um foco no que era necessário, que era o jogo e a missão de cada um”, enalteceu.



Beto espera a mesma postura de Portugal no primeiro embate em território nacional desde a saída de Ronaldo, que, nas redes sociais, garantiu que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões” que o levaram a abandonar a comitiva, após ter conversado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, já depois do anúncio de Jorge Jesus de que o capitão não seria titular na Dinamarca.



“Se é irreversível? Não vou especular nada nem me pronunciar, pois não tenho elementos que me façam posicionar. Posso comentar que é uma reação intempestiva e que, por mais razões que alguém tenha, pode levar a perdê-las. Não conheço as razões. Sei que a seleção é um espaço de eleição, que se deve respeitar e que dá visibilidade, e os jogadores têm de retribuir com essa responsabilidade. O Cristiano sempre o fez”, defendeu.



A FPF confirmou, sem adiantar explicações, a saída de Ronaldo, que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações - a última na vitória sobre o País de Gales (1-0), em 24 de setembro, em Lisboa, na estreia na Liga das Nações e sob orientação de Jesus - e 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.



“Ele sempre respeitou a seleção, elevou o nome do país além-fronteiras e tem uma dimensão estratosférica. É precisa alguma gestão neste tema bastante complexo. Normalmente, a não ser uma situação familiar ou de saúde, poucas coisas justificam uma saída de um estágio. Agora, não tenho comigo elementos suficientes para justificá-la. Não é uma atitude de todo normal, muito menos do capitão, mas não sei os porquês”, reiterou Beto.



Vencedor da Liga das Nações em 2019, o ex-internacional lembra que o trajeto de Cristiano Ronaldo é “muito maior do que uma ação irrefletida ou ponderada, justificada ou não justificada”, por mais impacto que acarrete.



“A carreira do Cristiano não é um castelo de areia. Não se vai tirar dali um grão de areia e o castelo cairá. Acho que não devemos cometer esse erro de conotar a carreira com uma atitude mais ou menos feliz dele, porque não se resume a isto. É uma carreira de mais de 20 anos ao serviço da seleção, na qual elevou o nome de Portugal e exportou a portugalidade para todos os cantos do mundo. Nunca nos podemos esquecer disso”, avaliou.



Assumindo-se “bastante amigo e fã das características futebolísticas e do caráter competitivo, ganhador e disciplinador” do médio Bruno Fernandes, com quem coincidiu na seleção e que capitaneou os lusos na Dinamarca, Beto admite que há várias “boas opções” para desempenhar essa função.



“A braçadeira é um símbolo institucional dentro do campo, mas, depois, podem existir na mesma equipa outros jogadores com perfil de liderança, boa comunicação e que sejam positivos e motivadores. Se conseguir agregar e ser um bom líder através de um exemplo de liderança positiva, acredito que a braçadeira estará bem entregue ao Bruno Fernandes”, terminou.