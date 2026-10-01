Seleção Nacional
Liga das Nacões
Rafael Leão alinha com camisola 7 da seleção portuguesa frente à Dinamarca
O site da UEFA apresenta esta manhã na sua página oficial que Rafael Leão passa a ostentar a camisola número 7 da Seleção Nacional. Uma mudança para o jogo de hoje frente à Dinamarca, que surge agora após a saída de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção.
De acordo com informações disponiveis no site da UEFA para o jogo desta noite, o avançado português troca a habitual camisola 17 pela histórica camisola 7, enquanto Fábio Silva passou a utilizar o número 17. A informação surgiu precisamente na ficha oficial do encontro disponibilizada pela UEFA.
Há, contudo, um detalhe curioso: o plantel da UEFA ainda mostra simultaneamente o número 7 associado a Rafael Leão e a Cristiano Ronaldo, o que sugere que poderá tratar-se de uma atribuição válida apenas para esta convocatória ou que a base de dados do organismo ainda está em atualização.
A RTP apurou também que a tribuição do número 7 a Rafael Leão é um procedimento normal, dentro das regras estabalecidas pela UEFA, em que o número da camisola em competição não pode ficar vaga, dentro da sequência dos 23 elementos que compõem a equipa.
Há, contudo, um detalhe curioso: o plantel da UEFA ainda mostra simultaneamente o número 7 associado a Rafael Leão e a Cristiano Ronaldo, o que sugere que poderá tratar-se de uma atribuição válida apenas para esta convocatória ou que a base de dados do organismo ainda está em atualização.
Em atualização.