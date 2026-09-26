Renato Veiga sobre Haaland. "É um excelente jogador mas não me tira o sono"

O principal foco da imprensa prendeu-se com a estratégia para travar Erling Haaland. Confrontado com o poderio do camisola 9 norueguês, o jogador do Manchester City, respondeu com enorme naturalidade. "Sabemos da qualidade do Haaland, é um excelente jogador, mas a Noruega não é só um atleta. Se me tira o sono? Não, não faltando ao respeito a ninguém.





Renato Veiga acrescentou a propósito que "há coisas muito mais importantes na vida que me tiram o sono. Encaramos este jogo com o máximo respeito pelo adversário, mas com total confiança no nosso trabalho", afirmou o internacional português.





Outro dos momentos de destaque da conferência de imprensa prendeu-se com a relação de Renato Veiga com o novo timoneiro da seleção. O defesa revelou que as referências sobre o técnico já vinham de casa, uma vez que o seu pai, o antigo futebolista Nélson Veiga, partilhou balneário com o treinador no passado



"O meu pai já me tinha contado algumas histórias sobre o mister, sempre de forma muito positiva. Ele gostou muito do tempo que passou a trabalhar com ele. Agora cabe-me a mim aproveitar este tempo ao máximo para evoluir", partilhou o central.



Renato Veiga sublinhou ainda que o grupo assimilou bem as ideias da nova equipa técnica, embora reconheça que há espaço para crescer. "A margem de progressão é grande. Estamos focados em melhorar os processos ofensivos e defensivos jogo após jogo".



Sobre Cristiano Ronaldo e a multidão de fãs presente jogue onde jogar a seleção nacional, Renato Veiga disse que o capitão "é um ídolo em todo o lado do mundo. Temos muito orgulho que seja português e que possamos jogar juntos. Estamos habituados. Na minha primeira vez, estávamos a chegar ao hotel e ouvi um grande barulho e ele disse-me 'Não é para ti, é para mim' e riu-se. Estamos habituados a isso", concluiu.







