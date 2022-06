Ricardo Horta voltou quase oito anos depois e foi decisivo

No embate de 2014, em Aveiro, Ricardo Horta também foi lançado no decorrer do jogo, e igualmente com Portugal a perder por 1-0, então aos 56 minutos, em substituição de William Carvalho, mas, dessa vez não conseguiu fazer a diferença.A formação das quinas acabou mesmo por sofrer uma escandalosa derrota na receção aos albaneses, na estreia na qualificação para o Euro2016, e Paulo Bento foi demitido, sendo contratado Fernando Santos.O atual selecionador luso nunca apostou no avançado bracarense, até à última convocatória, para os quatro primeiros encontros de Portugal no Grupo A2 da Liga das Nações.No Estádio Benito Villamarín, Ricardo Horta começou no banco, ao lado do companheiro de equipa nos "arsenalistas" David Carmo, que procurava a estreia, e acabou por ser lançado e marcar na sua segunda internacionalização "AA".



O avançado luso já tinha acabado a época em grande, ao serviço do Sporting de Braga, ao tornar-se o melhor marcador da história do clube, ao chegar aos 93 golos.



Na época 2021/22, Ricardo Horta destacou-se, sobretudo, na I Liga de futebol, ao marcar 19 golos, sendo o terceiro melhor marcador da prova, apenas atrás do uruguaio Darwin Núñez (26, pelo Benfica) e do iraniano Taremi (20, pelo FC Porto).



Após o final do campeonato, o internacional luso tem sido notícia pelo alegado interesse do Benfica, clube que representou na formação.