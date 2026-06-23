Roberto Martínez: "Aprender com os erros"

“Temos de analisar e fazer autocrítica sobre o que fizemos bem e o que não conseguimos executar, porque não chegámos ao último terço. Foi tempo de limpar o sentimento de raiva e tristeza, porque não atingimos o resultado que queríamos. Estamos com o foco total, o trabalho foi bom e queremos melhorar o que não fizemos bem no primeiro jogo”, disse em conferência de imprensa, no Estádio NRG, em Houston.O treinador espanhol, de 52 anos, salientou que Portugal tem de crescer nos momentos difíceis, garantindo que o grupo está ainda mais unido, apesar de não ter gostado, em especial, dos últimos 25 minutos da primeira parte do jogo com a República Democrática do Congo.“No primeiro jogo, os primeiros 20 minutos foram muito bons, o importante é perceber o que aconteceu a seguir, os últimos 25 minutos foram muito maus. Melhorámos depois do intervalo, mas o jogo foi o que foi. O Uzbequistão é diferente, com uma estrutura defensiva muito boa e temos de encontrar os espaços e saber o que fazer com bola”, apontou.O selecionador da formação lusa, que não avançou informações sobre a equipa titular, confirmando apenas que o defesa Tomas Araújo está ausente devido a problemas físicos, espera uma partida difícil, frente a um adversário competitivo.Roberto Martínez abordou depois o “barulho” em redor da seleção portuguesa, referindo que as críticas fazem parte desde o primeiro dia que chegou ao cargo.“Desde o primeiro dia em Portugal, não tive um dia sem barulho, mas esta é uma equipa experiente, focada e responsável. No Mundial, há muito barulho, faz parte. O foco no balneário é mostrar responsabilidade, atitude e melhorar para estar prontos. Estamos focados, muito fortes e com grupo mais unido. O barulho não entra no balneário”, assinalou.Martínez explicou que num Mundial existem momentos difíceis para todas as equipas e que muitas vezes são os detalhes e pormenores a decidir o vencedor, assinalando que o importante é procurar a consistência.“Os jogadores portugueses são incríveis, com muito talento e compromisso. Querem ganhar pelo compromisso, porque adoram vestir a camisola e por todo o trabalho feito. Chegámos ao Mundial com objetivos claros e são os mesmos, num processo com muita exigência, pelos adversários e por todas as condicionantes deste Mundial, em que não há jogos fáceis. Nos últimos dias crescemos muito e isso é muito positivo”, garantiu.A terminar, o selecionador falou também sobre o capitão Cristiano Ronaldo, que voltou a considerar um exemplo, tal como o restante grupo de capitães, composto por Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Rúben Neves e João Cancelo.“Somos uma equipa que queremos ter bola e estar em cima para recuperar a bola. Para isso necessitas de ter um jogador que abre espaços no último momento e Cristiano é o melhor para isso. Tem esse movimento de criar espaço, de finalizar, é a última peça do nosso modelo de jogo”, concluiu.Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), Portugal enfrenta hoje o Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K, pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.