Roberto Martìnez fala da importância do jogo com a Croácia

Foto: EPA

“O Pepe está a trabalhar muito bem, mas o foco é jogar com a Irlanda. Nelson Semedo está apto para o jogo. Trabalhou muito bem nos últimos dois treinos. Hoje, chega o Cristiano Ronaldo e o Rúben Neves e a família estará completa”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, acrescentando que o avançado e o médio já estarão presentes no treino de hoje.



Por terem terminado a temporada mais tarde na Arábia Saudita, Ronaldo e Neves tiveram direito a juntar-se ao estágio mais tarde, falhando assim o teste de terça-feira contra a Finlândia (4-2), encontro em que Pepe e Semedo também não estiveram presentes, mas devido a questões físicas.



“O nosso objetivo é fazer tudo para estarmos ao melhor nível no primeiro jogo do Europeu. A Croácia é um adversário muito competitivo e diferente do que encontrámos até ao momento. Vai servir para mostrar o nosso nível”, referiu Martínez.



Contudo, o selecionador nacional lembrou que um jogo “amigável” não demonstra o “nível verdadeiro” das equipas.



“O resultado desse jogo terá um contexto e esse contexto será a preparação para o Europeu. O nosso objetivo é preparar a equipa e todos os jogadores para isso”, disse o treinador espanhol.



Martínez abordou ainda os dois golos sofridos frente à Finlândia, que aconteceram num período de apenas cinco minutos, e confessou que situações dessas não poderão acontecer no torneio que vai decorrer na Alemanha.



“Existiu uma falta de foco defensivo. A intensidade defensiva precisa de estar lá. Atacamos com 11, defendemos com 11. Fiquei contente que isso tenha acontecido com a Finlândia e não mais tarde, porque é algo que temos de melhorar até ao Europeu”, confessou o técnico de 50 anos.



O Portugal-Croácia está agendado para as 17h45 de sábado e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.