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Ronaldo falha treino da seleção nacional. Avião privado está a caminho de Copenhaga
Depois da conferência de antevisão ao jogo de quinta-feira, Cristiano Ronaldo voltou a ausentar-se da sessão de trabalhos no relvado, mesmo após o selecionador ter dado indicação noutro sentido. O avião privado do jogador está, agora, a preparar descolagem de Madrid, rumo a Copenhaga.
(em atualização)
Cristiano Ronaldo acabou por não subir ao relvado com os companheiros de equipa e abandonou o estádio, em Copenhaga, acompanhado por membros da FPF.
Na conferência de antevisão ao encontro com a Dinamarca, Jorge Jesus havia confirmado a presença do capitão da formação lusa no treino da véspera do jogo.
"Ele hoje vai treinar. É o quarto dia, portanto vai treinar", garantiu.
Cristiano Ronaldo acabou por não subir ao relvado com os companheiros de equipa e abandonou o estádio, em Copenhaga, acompanhado por membros da FPF.
As últimas notícias dão conta de que o avião privado, frequentemente utilizado pelo jogador, está a caminho da capital dinamarquesa.
Contactado pela RTP, Pedro Proença não quis adiantar explicações sobre o sucedido.
No início do treino, Jorge Jesus esteve a correr com os jogadores em campo, regressou também aos balneários durante uns minutos e subiu novamente ao relvado, onde continuou a orientar os trabalhos da equipa.
O mesmo tinha acontecido no dia anterior, em Malmo. A Federação justificou, na altura, a ausência do jogador no treino, explicando que Ronaldo tinha regressado ao ginásio do hotel, onde faria um treino isolado.
A polémica em torno do atleta do Al Nassr explodiu no fim do jogo com a Noruega, em Oslo. Cristiano Ronaldo recolheu ao balneário logo após o apito final, descontente com a sua não utilização em toda a partida.
Jorge Jesus e Rúben Dias afastaram, ainda assim, a ideia de tensão ou mau ambiente no balneário. Na mesma ocasião, o selecionador confirmou a segunda titularidade consecutiva de Gonçalo Ramos, no lugar do capitão, no jogo de quinta-feira.
A polémica em torno do atleta do Al Nassr explodiu no fim do jogo com a Noruega, em Oslo. Cristiano Ronaldo recolheu ao balneário logo após o apito final, descontente com a sua não utilização em toda a partida.
Jorge Jesus e Rúben Dias afastaram, ainda assim, a ideia de tensão ou mau ambiente no balneário. Na mesma ocasião, o selecionador confirmou a segunda titularidade consecutiva de Gonçalo Ramos, no lugar do capitão, no jogo de quinta-feira.
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