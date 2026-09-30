Ronaldo falha treino da seleção nacional. Avião privado está a caminho de Copenhaga





Na conferência de antevisão ao encontro com a Dinamarca, Jorge Jesus havia confirmado a presença do capitão da formação lusa no treino da véspera do jogo.





"Ele hoje vai treinar. É o quarto dia, portanto vai treinar", garantiu.



Cristiano Ronaldo acabou por não subir ao relvado com os companheiros de equipa e abandonou o estádio, em Copenhaga, acompanhado por membros da FPF.





As últimas notícias dão conta de que o avião privado, frequentemente utilizado pelo jogador, está a caminho da capital dinamarquesa.





Contactado pela RTP, Pedro Proença não quis adiantar explicações sobre o sucedido.





No início do treino, Jorge Jesus esteve a correr com os jogadores em campo, regressou também aos balneários durante uns minutos e subiu novamente ao relvado, onde continuou a orientar os trabalhos da equipa.







O mesmo tinha acontecido no dia anterior, em Malmo. A Federação justificou, na altura, a ausência do jogador no treino, explicando que Ronaldo tinha regressado ao ginásio do hotel, onde faria um treino isolado.



A polémica em torno do atleta do Al Nassr explodiu no fim do jogo com a Noruega, em Oslo. Cristiano Ronaldo recolheu ao balneário logo após o apito final, descontente com a sua não utilização em toda a partida.



Jorge Jesus e Rúben Dias afastaram, ainda assim, a ideia de tensão ou mau ambiente no balneário. Na mesma ocasião, o selecionador confirmou a segunda titularidade consecutiva de Gonçalo Ramos, no lugar do capitão, no jogo de quinta-feira.



