Rúben Dias rejeita polémica: "Não há risco" de mau ambiente no balneário



“O momento de frustração de alguns segundos em nada belisca o compromisso que ele [Cristiano Ronaldo] tem tido durante mais de 20 anos com a nossa seleção”, referiu, em resposta às questões sobre a atitude do capitão no final do encontro com a Noruega, no último domingo.



Portugal defronta, na próxima quinta-feira, a Dinamarca, em Copenhaga, no terceiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações.



O último encontro entre as duas equipas ditou a passagem da seleção portuguesa às meias-finais da última edição da mesma competição, em 2025, da qual Portugal saiu vencedor.



Entusiasmado com o desafio de jogar frente a uma “equipa perigosa”, Rúben Dias revelou que o plantel está preparado para voltar a dar resposta positiva: “Só a nossa melhor versão é que pode chegar aqui e vencer”.



Portugal leva duas vitórias e é líder do grupo A4, com seis pontos. Na conferência de antevisão, o defesa-central disse estar satisfeito com o “novo ciclo” e novas ideias, que têm sido bem recebidas pelo grupo.



“É tudo mais fácil quando as coisas fazem sentido”, acrescentou.



O Dinamarca-Portugal está agendado para as 19h45, no Estádio Parken, com arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.

Em nome de todo o grupo, Rúben Dias revelou que o ambiente no balneário da seleção nacional é de harmonia e trabalho, afastando o risco de insustentabilidade ou fricção nas relações pessoais entre jogadores e treinador.