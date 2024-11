Seleção feminina de basquetebol perde no Euro2025

Depois dos triunfos por 65-52 em casa sobre a Macedónia do Norte e 78-63 na visita à Ucrânia, que jogou na Letónia face à guerra com a Rússia, as pupilas de Ricardo Vasconcelos encaixaram um desaire esperado, embora por números expressivos, frente a uma seleção de outro patamar, que atingiu os quartos de final nos Jogos Olímpicos Paris2024, afastada pela Austrália, que seria medalha de bronze.



Sem jogar oficialmente há um ano, as lusas ainda conseguiram equilibrar no primeiro período (18-12), mas apenas um lançamento de campo convertido no segundo, acabou definitivamente com eventuais dúvidas sofre o rumo do desafio, que foi para intervalo com 33-16, 17 pontos de diferença.



Yvonne Anderson, com 16 pontos, e Jovana Nogic, com 15, foram as marcadoras de serviço na Sérvia, enquanto nas portuguesas se destacaram Sofia da Silva, com 12, e Mariana Silva, com oito.



No domingo, Portugal defronta novamente a Macedónia do Norte.



Avançam para a fase final os vencedores dos oito grupos mais os quatro melhores segundos classificados, que se juntam aos quatro organizadores, República Checa, Alemanha, Grécia e Itália.