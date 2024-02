Seleção feminina de futsal prepara mundial

A seleção portuguesa vai enfrentar a seleção nipónica na primeira ronda do torneio, no dia 16 de março, pelas 17h00, seguindo-se um confronto com a Espanha, que venceu as três edições do Europeu disputadas até ao momento, a última das quais em 2023, eliminando Portugal nas meias-finais.O duelo ibérico está marcado para o dia 17 de março, pelas 20h00, com as lusas, orientadas por Luís Conceição, a fecharem a participação frente ao Brasil, em 19 de março, também pelas 20h00.A equipa das quinas está a preparar a qualificação para o primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, agendado para 2025.