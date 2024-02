Seleção feminina de ténis de mesa e falha Paris2024

Em Busan, na Coreia do Sul, Portugal, 11.ª seleção do ranking mundial, não conseguiu superiorizar-se à França, oitava, perdendo por 3-0, horas depois de ter afastado o Luxemburgo (19.º) pelo mesmo resultado.



O vencedor dos oitavos de final qualificava-se para Paris2024, com a França, já apurada como anfitriã, a não permitir que Portugal se qualificasse pela primeira vez para a prova de equipas femininas dos Jogos Olímpicos.



Fu Yu, 55.ª do ranking, perdeu o primeiro jogo, frente a Yuan Jia Nan, 20.ª, por 3-2, com os parciais de 11-3, 11-7, 7-11, 1-11 e 11-9, no encontro mais equilibrado do confronto.



Shao Jieni (61.ª do ranking) foi derrotada por Prithika Pavade (33.ª), por 3-1 (11-9, 9-11, 11-3 e 11-7), antes de Matilde Pinto (252.ª) ser batida por Charlotte Lutz (115.ª), por 3-0 (11-2, 11-7 e 11-4).



Antes, Portugal, que tinha sido segundo na fase de grupos, já tinha batido o Luxemburgo, por 3-0, com Shao Jieni a vencer Ni Xia Lian (46.ª), por 3-2 (9-11, 15-13, 5-11, 11-9 e 12-10).



Fu Yu derrotou depois Sarah de Nutte (121.ª), por 3-0 (11-8, 12-10 e 11-8), e Inês Matos (269.ª) venceu Tessy Gonderinger (244.ª), por 3-0 (11-6, 11-9 e 11-6).



Portugal mantém a esperança de se qualificar para os Jogos Olímpicos, caso consiga ser a mais bem colocada seleção na atualização do ranking de março entre as não apuradas.