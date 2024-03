Seleção folga e muda de futebolistas para a Eslovénia

Na conferência de imprensa após a goleada imposta à Suécia (5-2), em Guimarães, Martínez avançou que”, disse Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo juntam-se ao estágio no início da preparação do encontro frente à Eslovénia, que será sábado, na Cidade do Futebol, em Oeiras, já que a seleção nacional cumpre um dia de folga na sexta-feira.Roberto Martínez chamou um total de 32 anos para os jogos de março - entretanto reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, lesionados, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com os eslovenos, que será em 26 de março, em Liubliana.Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 08 e 11 de junho, respetivamente.