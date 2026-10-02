Seleção portuguesa abandona Copenhaga e viaja até ao Porto

Horas depois do triunfo sobre a Dinamarca (4-2), a comitiva lusa deixa a capital dinamarquesa durante a manhã, às 10:45 (9:45 horas de Lisboa) e regressa a solo luso, devendo aterrar no Porto ao início da tarde.



Portugal vai depois fazer treino de recuperação na unidade hoteleira em que vai ficar instalado, em Gaia, bem como no centro de estágio do FC Porto, localizado na freguesia do Olival.



A seleção nacional, detentora do título e 100% vitoriosa na edição 2026/27 da Liga das Nações, lidera o Grupo A4 com nove pontos, contra três da Noruega, País de Gales e Dinamarca.



Na quinta-feira, a Noruega saiu derrotada de Cardiff por 2-1.



O Portugal-Noruega está agendado para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto.



