Seleção portuguesa faz recuperação e viaja até Oslo

Um dia depois de ter batido o Pais de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na estreia do selecionador Jorge Jesus, a equipa de Portugal trabalha durante a manhã na Cidade do Futebol, em Oeiras, e tem uma sessão agendada para as 10:30, num dia totalmente fechado à comunicação social.



O treino será sobretudo de recuperação, horas depois do embate com os galeses, em que Jesus utilizou 16 dos 22 jogadores de campo convocados, mais o guarda-redes Diogo Costa.



Às 15:50, a comitiva lusa viaja até à Noruega, onde vai ficar até ao embate de domingo no Ullevaal Stadium, naquela que é uma novidade agora na gestão e logística com Jorge Jesus.



Tanto com Fernando Santos como com Roberto Martínez, para os jogos fora de solo luso, a seleção nacional só costumava viajar na véspera das partidas, optando mesmo muitas vezes por treinar sempre na Cidade do Futebol, fazendo no estrangeiro só as conferências de imprensa de antevisão.



Isto significa que Portugal irá treinar sábado em solo norueguês, ainda em local a designar.



O Noruega-Portugal está agendado para domingo às 19:45 (20:45 horas locais), no Ullevaal Stadium, que fica na parte norte de Oslo.



Na primeira jornada, num embate entre escandinavos, os noruegueses receberam e bateram a Noruega por 3-2.



Isto significa que Portugal e Noruega, ambos com três pontos, vão lutar pela liderança isolada do grupo.



