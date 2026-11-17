A seleção portuguesa atua pela primeira vez em jogos oficiais em Cardiff, onde frente ao País de Gales quer segurar o primeiro lugar do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol e esquecer o ‘desastre’ de Braga.



Na sexta e última jornada, Portugal volta apenas a estar a um ponto do conquistar o grupo e assegurar o estatuto de cabeça de série nos quartos de final, mas o encontro em solo britânico ganhou ainda maior importância depois da goleada sofrida frente à Dinamarca, por 4-1, no sábado, naquela que foi a pior derrota de sempre da seleção nacional em jogos oficiais em casa.



Portugal, que pode ser primeiro perdendo, desde que a Dinamarca não vença na receção à Noruega, vai defrontar os galeses com duas baixas de peso, já que o central Rúben Dias, castigado, e médio e capitão Bernardo Silva, lesionado, foram dispensados do estágio, assim como João Palhinha, igualmente suspenso.



Em contrapartida, o lateral João Cancelo irá estar de regresso, depois de ter falhado o duelo com a Dinamarca, devido a castigo.



Já amarelados e em perigo de exclusão para a primeira mão dos quartos de final, que será em março de 2027, continuam Renato Veiga, Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, que deverá voltar a ser o capitão em Cardiff.



Este será o primeiro jogo oficial de Portugal no País de Gales, depois de uma única presença em 1951, num particular em que acabou derrotado por 2-1.



Já os galeses, comandados por Craig Bellamy, estão afastados dos quartos de final e sabem que vão disputar o ‘play-off’ de manutenção.



Portugal lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.



O País de Gales-Portugal está agendado para as 19h45, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.

