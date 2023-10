Seleção sub-21 procura mais uma vitória

Após as três primeiras rondas a seleção portuguesa lidera o grupo com nove pontos em três jogos, ou seja, o resultado de três vitórias em outros tantos desafios.





Os gregos ocupam a segunda posição no grupo com cinco pontos, menos quatro que a equipa das quinas.





Portugal parte para este jogo depois de um triunfo de 6-1 diante do Bielorrússia, enquanto os visitantes não foi além de um empate 2-2 com a Croácia.





Ao analisar os encontros anteriores entre as duas seleções, Portugal e Grécia encontraram-se oito vezes, com portugueses em vantagem: 7 vitórias, contra 1 vitória dos gregos.



Na última vez que as duas seleções se encontraram, Portugal saiu com a vitória por 2-1.







Rui Jorge e Tomás Araújo cautelosos





O selecionador nacional Rui Jorge e o futebolista Tomás Araújo fizeram a antevisão à partida e ambos anteciparam dificuldades, perante uma seleção de nível superior.





"É uma equipa de nível superior, muito agressiva com bola também, metem muita gente na frente, acredito que pode ser um jogo mais partido do que o que normalmente temos encontrado", começou por dizer o selecionador.





Tomás Araújo, por sua vez, ratificou a posição do selecionador e realçou o que Portugal precisa de fazer para sair com os três pontos: "A Grécia é de um nível claramente acima. Gosta de ter mais bola, tem jogadores rápidos na frente e vai procurar muito as costas da nossa defesa e, para contrariar isso, temos que estar muito ativos, sermos inteligentes na abordagem ao jogo, confiantes quando tivermos bola e no nosso processo", sublinhou.





Por fim, apesar de permanecer no topo do grupo G de forma isolada (nove pontos), Rui Jorge refutou a ideia do jogo ser de cariz decisivo: "Há ainda muitos pontos em disputa, será um bom passo, obviamente. A Croácia e a Grécia perderam pontos e nós gostaríamos de continuar só com vitórias, mas eles também. Há que voltar à estaca zero e fazer aquilo para o que treinamos e que tentamos que seja a nossa postura constante em qualquer jogo", finalizou.