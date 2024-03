Sub-21. Vasco Sousa recupera e junta-se à seleção

Vasco Sousa foi abalroado por Ellingsgaard e necessitou de abandonar o relvado as 76 minutos – Gustavo Sá entrou para o seu lugar - com colar cervical e diretamente de ambulância para o hospital.Segundo a federação, o atleta foi avaliado e realizou diversos exames complementares no hospital de Faro na sequência do traumatismo na cabeça sofrido no jogo, tendo posteriormente tido alta para ficar junto da equipa, aos cuidados da Unidade de Saúde e Performance da federação, ainda em observação.O atleta está em dúvida para o desafio de terça-feira frente à Croácia, também no Estádio de São Luís, em Faro, às 17h30.A seleção portuguesa de futebol de sub-21 reforçou a liderança do Grupo G de qualificação para o Europeu de 2025, ao vencer as Ilhas Faroé, por 4-0, em jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.Portugal lidera o Grupo G da fase de apuramento para o Europeu de 2025, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11, Ilhas Faroé, com sete, e Andorra e Bielorrússia, ambos com três pontos em sete e oito jogos, respetivamente.