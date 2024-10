Tomás Araújo rende Gonçalo Inácio na seleção

O defesa, que já estava a trabalhar com a seleção nacional sub-21 na Cidade do Futebol, vai render Gonçalo Inácio que, após avaliação, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.



Inácio tinha uma lesão no tornozelo esquerdo e já antes do encontro com o Casa Pia Rúben Amorim tinha alertado para o facto de não estar a cem por cento: "O Inácio está com aquilo muito chato. Vamos ver amanhã (sábado), mas já não temos muitas soluções e eles terão de fazer o sacrifício se conseguirem", disse então. O central acabou por jogar, saindo aos 68 minutos.



Os 26 convocados, recorde-se, concentram-se esta tarde na Cidade do Futebol, começando a preparar o embate com a Polónia às 18h00.



Jogos que se seguem



Portugal enfrenta, nas 3.ª e 4.ª jornadas da fase de qualificação da Liga das Nações, a Polónia (12 de outubro, em Varsóvia) e a Escócia (15 de outubro, em Glasgow).



Ambos os jogos realizam-se às 19h45 (hora portuguesa).



Portugal, recorde-se, está em primeiro lugar no Grupo A1, tendo vencido, em casa, nas duas jornadas inaugurais, as congéneres croata e escocesa.